Депутат за власть муниципалитетам

«К сожалению, для страны с населением в 10 миллионов человек бюджет с доходом в 34 миллиарда манатов довольно мал. Большая часть бюджета представляет собой трансферт из Государственного нефтяного фонда.

Если их вычесть из Госнефтефонда, то бюджет на 2024 год окажется меньше, чем в 2022 году. Нам необходимо провести серьезные реформы, чтобы положить конец зависимости экономики страны от нефтедоходов. Мы словно вступили в период застоя», - сказал Гасангулиев.

Депутат отметил, что закупки на миллиарды манатов осуществляются без проведения тендеров на освобожденных территориях: «Государственные учреждения и больницы должны быть приватизированы. Если не будет обеспечено верховенство закона, то усилия Минэкономики будут безрезультатны.

Должен быть фиксированный Налоговый кодекс. Каждое министерство не может самостоятельно определять размер оплаты за услугу. Сильную экономику невозможно создать путем частого изменения налогов. Нам необходимо вступить во Всемирную торговую организацию».

По словам депутата, несмотря на то что в Баку насчитывается около 1 000 аварийных зданий, их никто не сносит, вместо этого строительство ведется вблизи исторических зданий: «Новые здания строятся на территории, где расположены исторические здания, и нет ветхих зданий.

Заключение, выданное Министерством экологии и природных ресурсов, отличается от заключения Исполнительной власти города Баку. Полномочия по выдаче разрешений на строительство должны быть предоставлены муниципалитетам, которые являются выборными органами. Это так во всем мире».