Азербайджанцам назвали их среднюю зарплату

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана за январь-сентябрь текущего года увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 919,8 маната, сообщили в Госкомстате.

На 1 октября текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 719,8 тыс. человек, из них 890,9 тыс. человек были заняты в государственном секторе экономики, а 828,9 тыс. - в негосударственном секторе.

18,9% наемных работников были заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,4% - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,5% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,1% - финансовой и страховой деятельности и 14,7% - в других сферах экономики.