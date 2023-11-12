Греция и Турция нашли общий интерес

Выступая в аналитическом центре в Берлине, Мицотакис подчеркнул важность укрепления диалога между европейскими странами и Турцией для решения текущих проблем, передает слова премьера агентство Anadolu.

Мицотакис заявил, что планирует пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию в ближайшие недели для обсуждения двусторонних отношений и региональных вопросов.

«Я абсолютно не согласен с комментариями президента Эрдогана относительно ХАМАС. В то же время это не повод не приветствовать президента Эрдогана в Греции», — сказал он во время выступления на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.