Глава Офиса Зеленского надеется на следующий год

Следующий год будет «решающим» в войне с Россией. Так считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он сказал, выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне, передает Bloomberg.

«Приближается поворотный момент в войне. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак.

По словам главы Офиса, украинское контрнаступление продвигается, ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, а президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. Он призвал к введению дополнительных санкций и поставкам вооружения, которое поможет укрепить противовоздушную оборону Украины.