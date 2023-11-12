Ливанское движение «Хезболла» еще не раскрыло свой полный военный потенциал, в отличие от ХАМАС, который уже использовал большую часть своего арсенала в сражениях на севере сектора Газа, передает немецкое издание Bild.

Издание пишет, что на данный момент силы «Хезболлы» выпустили более 100 противотанковых ракет российского производства «Корнет» по Израилю. Организация также выступает с предупреждениями о возможной дальнейшей эскалации конфликта.

Новые видеозаписи показывают, что Иран передал «Хезболле» различные виды вооружений, аналогичные тем, что используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР). «Хезболла» опубликовал видео, на котором впервые демонстрируется использование беспилотников-камикадзе «Самир» и «Абабил-Т» против израильских военных объектов. Эти дроны, ранее использовавшиеся хуситами в Йемене, обладают дальностью полета до 150 км, массой боеголовки около 50 кг и радионавигацией. Зарегистрировано, что как минимум четыре таких задействованных беспилотника поразили израильские военные объекты на Голанских высотах.

В случае усиления конфликта «Хезболла» может применить баллистические ракеты, также полученные от Тегерана. Согласно доступной информации, у группировки насчитывается десятки тысяч таких ракет.