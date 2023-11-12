Путин усложнил слежку за президентскими выборами

Российский президент Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями, пишут оппозиционные российские СМИ.

Согласно поправкам, на заседания избирательных комиссий будут пускать журналистов, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных СМИ.

В то же время фотографировать или снимать на видео процесс выборов смогут только те лица, которые «имеют право согласно законодательству РФ». Съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах.

Также введен запрет на съемку в участковых избирательных комиссиях, которые расположены в воинских частях. Съемку позволят проводить только представителям аккредитованных СМИ по согласованию с руководством части.

Согласно поправкам, введен запрет на агитацию на всех заблокированных в России ресурсах. Также голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, «возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона».