Бельгийские дашнаки отказались встречаться с армянскими властями

«Комитет бельгийских армян» 11 ноября инициировал встречу представителей армянской общины с главным уполномоченным по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синаняном, но бельгийский комитет «Ай дата» «Дашнакцутюн» отказался участвовать в этой встрече, «учитывая антинациональную и раскольническую деятельность» последнего.

«Этот представитель правительства Армении приложил немало усилий для принижения роли традиционных национальных организаций в диаспоре и искусственного выдвижения новоявленных назначаемых лиц в качестве представителей общин вместо влиятельных многолетних структур. Идея единства никогда не сможет быть реализована антинациональными силами, выставившими Родину на продажу», - говорится в сообщении.