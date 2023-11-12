Fitch Solutions рассчитал курс маната на 10 лет

Компания Fitch Solutions (FS), принадлежащая Fitch Group, обнародовала прогноз курса азербайджанского маната на ближайшие 10 лет. FS прогнозирует, что курс маната останется стабильным до 2027 года.

Но в компании заявили, что в 2027 году курс маната упадет до 1,75 и до 1,80 - в 2028 году. По прогнозу, до 2033 год курс доллара США к манату сохранится на уровне 1,80.

Отметим, ранее нидерландская международная корпорация банковских и финансовых услуг ING заявила, что курс маната останется стабильным до 2026 года.