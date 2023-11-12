Путин подписал закон об отсрочке выборов президента при военном положении

Согласно документу, Центризбирком наделяется правом отложить выборы главы государства в регионах, где действует военное положение, если голосование представляет «угрозу жизни и здоровью граждан РФ».

Также ЦИК может вводить особый порядок выборов при военном положении и сокращать время голосования. Решение об отсрочке выборов или их проведении комиссия должна будет принимать после консультаций с Минобороны, ФСБ и главой субъекта, на территории которого введено военное положение.

Кроме того, на избирательных участках за пределами территории РФ время начала и окончания голосования может быть изменено по решению посольства или консульства, если они сочтут, что существует угроза «жизни и здоровью граждан РФ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что поправки к закону о выборах президента потребовались в связи с «особенной ситуацией», в том числе в аннексированных регионах Украины.