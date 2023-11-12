Начинается суд над чиновниками-взяточниками

Напомним, в рамках мероприятий, проведенных в августе этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в отношении случаев коррупции в сфере выдачи разрешений на строительство были установлены незаконные действия Сахиля Ганбарли, Мехти Керимова и бывшего председателя районного муниципалитета Учтепе Амраха Гулиева. В результате проведенных мероприятий выявлены основания для подозрения в том, что Ганбарли в сговоре с Керимовым получил от граждан денежные средства на 44 тысячи манатов в обмен на выделение земельных участков и выдачу разрешения на строительство объекта предпринимательства на территории города Джалилабад. Они были задержаны с поличным на месте преступления.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Амрах Гулиев, пообещав выдать документ о признании права собственности на земельный участок, расположенный на территории села Учтепе, присвоил денежные средства граждан в размере 3 тысяч 500 манатов.

По уголовному делу, возбужденному в связи с указанными фактами, Сахиль Ганбарли и Мехти Керимов были привлечены к ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), Амрах Гулиев привлечен в качестве обвиняемого по статье 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения) УК Азербайджана. В отношении Ганбарли и Керимова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста и отстранения от должности, Амрах Гулиев решением суда отстранен от должности и находится под полицейским надзором.