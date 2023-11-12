Французские послы на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба выразили сожаление по поводу предвзятости президента Эммануэля Макрона в пользу Израиля в конфликте между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Около десяти послов подписали меморандум, который, по словам французской газеты Le Figaro, можно считать «дипломатическим восстанием». Этот документ был направлен в МИД Франции и затем в Елисейский дворец. Газета отмечает, что «шаг является беспрецедентным жестом в современной истории французской дипломатии в арабском мире».