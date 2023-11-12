Дипломаты взбунтовались против Макрона Le Figaro
Французские послы на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба выразили сожаление по поводу предвзятости президента Эммануэля Макрона в пользу Израиля в конфликте между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Около десяти послов подписали меморандум, который, по словам французской газеты Le Figaro, можно считать «дипломатическим восстанием». Этот документ был направлен в МИД Франции и затем в Елисейский дворец. Газета отмечает, что «шаг является беспрецедентным жестом в современной истории французской дипломатии в арабском мире».
В меморандуме послы отмечают, что позиция Франции по поддержке Израиля с самого начала встречает сопротивление на Ближнем Востоке и идет вразрез с политической линией Франции, которая исторически характеризуется балансом между израильтянами и палестинцами. Послы считают, что поддержка Израиля Макроном представляет собой отход от исторически сбалансированной позиции Парижа в отношении конфликта.