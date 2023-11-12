Армению назвали страной-производителем мин

21-я ежегодная конференция государств-членов Конвенции ООН «О запрещении использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении» пройдет с 20 по 24 ноября в Женеве, говорится в сообщении Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин».

В связи с этим сегодня Международная кампания за запрет противопехотных мин представила общественности отчет Landmine Monitor Report 2023.

В результате передачи Общественным объединением «Азербайджанская кампания против мин» соответствующих материалов в редакцию проекта Landmine Monitor Report и других мероприятий Армения была зарегистрирована как страна-производитель мин и включена в отчет Landmine Monitor Report 2023.