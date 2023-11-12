Акопян сравнил армян со страусами

Среди жителей Армении наблюдается глубокое и общее уныние, а также апатия, заявил политический технолог Виген Акопян.

«Это значит, что люди пытаются оторваться от реальности. Речь также идет о психологической проблеме», - сказал он.

По словам Акопяна, апатия является одним из симптомов клинической депрессии.

«Когда общество впадает в глубокую депрессию, возникает защитная реакция. И одна из таких реакций - это страусиная позиция, при которой люди пытаются устраниться от реальности», - сказал он.

По словам эксперта, в такой ситуации люди предпочитают заниматься повседневными делами, оградив себя от негативной информации, и вызвано это состояние вопросами безопасности страны, с Карабахом.