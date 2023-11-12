В России эпидемия кори из-за дефицита вакцин

В России рекордно выросла заболеваемость корью: с января по сентябрь текущего года было выявлено 8073 случая болезни, что в 288 раз, или на 28 732% больше, чем за тот же период прошлого года.

Это следует из данных Роспотребнадзора. Показатели заболеваемости оказались рекордными как минимум с 2015 года и вдвое превзошли предыдущий рекорд, который был установлен в 2019 году, когда за январь-сентябрь было зафиксировано около 4 тыс. случаев.

Одновременно с корью растет заболеваемость и другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, например, число заражений коклюшем за девять месяцев выросло на 1096%, до 20 тыс. случаев, из которых 17,4 тыс. приходятся на детей до 14 лет. Заболеваемость ветряной оспой увеличилась на 18%, до 580 тыс. случаев.

Резкий рост заболеваемости корью связан с перебоями в поставках вакцин, начавшимися весной 2023 года. Поскольку инфекция кори очень контагиозная и при контакте с ней заболевают все непривитые, в России стали возникать очаги инфекции, куда первоначально были брошены имеющиеся запасы вакцин. В результате этого образовался дефицит, пояснил врач-инфекционист, заведующий в одном из федеральных медцентров Валентин Ковалев.

Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая на время вытеснила все остальные инфекции, отмечает заведующая детским поликлиническим отделением городской поликлиники № 91 Санкт-Петербурга Татьяна Давыдова. «Определенно половина детей, не привитых в пандемию, привилась бы летом и осенью, но дефицит сделать это не позволяет. Те, кто раньше не хотел прививаться, — сейчас хотят, а нечем», - говорит Давыдова.

«Дефицит сохраняется. Вакцины от кори нет практически нигде», - подтверждает глава АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Нехватка вакцин могла также возникнуть из-за сбоя в планировании Минздрава. «Новые регионы и мигранты из Средней Азии изменили распространенность кори, а Минздрав, вероятно, не успел сориентироваться и не скорректировал вовремя график производства под новые объемы», - говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Врачи не видят перспектив снижения заболеваемости корью в ближайшее время. Число заразившихся будет расти до тех пор, пока не переболеют все непривитые, заключил Валентин Ковалев.