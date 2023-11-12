Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:05

Из Москвы все чаще звучат заявления о том, что Запад «пытается перетянуть Армению» на свою сторону и «вытеснить Россию» из региона. Ирония же ситуации в том, что с Москвой в Армении конкурирует не только Запад, но и «союзный» ей Иран. Правда, пока только в экономической и энергетической сферах. Посол Ирана в Армении Мехди Собхани заявил на прошлой неделе в интервью интернет-телеканалу Civilnet, что Тегеран готов увеличить поставки газа в Армению. «Между двумя странами проложен газопровод, и два месяца назад мы продлили контракт на поставку газа в обмен на электроэнергию, - отметил посол. - Это - большой стратегический шаг в отношениях между двумя странами. Благодаря этому контракту, мы сможем увеличить импорт электроэнергии из Армении в обмен на газ втрое, а то и вчетверо. У нас очень хорошие программы с Арменией. Строится третья линия электропередач, строительство которой, я надеюсь, будет завершено в ближайшие месяцы».

По словам иранского дипломата, в 2022 году объем торговли между Арменией и Ираном составил 711 миллионов долларов, а по итогам 2023 года может достигнуть одного миллиарда. Собхани также обратил внимание на строительство дороги Агарак - Каджаран протяженностью 32 километра, которая «имеет стратегическое значение и является крупнейшим проектом, подписанным между правительством Армении и иранскими компаниями». «Мы всегда поощряли приезд иранских компаний в Армению, использование возможностей трудоустройства в этой стране, производства здесь продукции и экспорта в другие страны. В целом, могу сказать, что наши торгово-экономические связи имеют хорошую динамику развития, и мы решительно продолжим идти по этому пути», — пояснил дипломат. Отмечается, что ежегодно в рамках соглашения «Газ в обмен на электроэнергию» из ИРИ в Армению перекачивается 365 миллионов кубометров газа. Хотя пропускная способность газопровода достигает 2,3 миллиарда кубометров в год, Армения использовала эту мощность всего на 500 миллионов кубометров (в отдельные годы — около 365 миллионов).

Ранее иранская сторона объявила о намерении удвоить поставки голубого топлива в Армению в рамках расширенной сделки по обмену газа на электроэнергию, которая будет действовать до марта 2031 года. Согласно новому соглашению, поставки в Армению удвоятся до 2 миллионов кубометров в сутки. Напомним, газопровод Иран - Армения был запущен 15 мая 2009 года. Заявление Ирана о готовности многократно увеличить поставки газа в Армению совпало по времени с дискуссией в Ереване, связанной с вопросами энергетической безопасности. Как известно, снабжение Армении этим топливом осуществляет российская компания «Газпром», и, несмотря на достаточные напряженные отношения между двумя странами, Кремль до сих пор не повысил для армянских потребителей цену на газ. Однако эксперты полагают, что если Армения продолжит дистанцироваться от России такими же темпами, у Москвы не останется иного выбора, кроме как в полную силу использовать против Еревана рычаги экономического давления. В частности, речь может идти о резком повышении цен на продаваемый в Армению газ. Именно по этой причине правительство Армении работает над способами снижения зависимости от России в сфере энергетики. Но альтернатив пока не видно. Недавно заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Акоп Варданян рассказал даже о намерении покупать газ в… Азербайджане.

«В свое время приостановка поставок газа и электроэнергии из Азербайджана в Армению из-за конфликта стала шокирующим событием для всей нашей энергосистемы, поскольку мы традиционно покупали газ у Азербайджана, - заявил замминистра. - Надеюсь, в нашем регионе установится мир, и мы, как и в те времена, будем способны сотрудничать и диверсифицировать наши энергетические системы». Конечно, для Армении покупка газа из Азербайджана на данный момент – это только мечта, поскольку перспективы достижения мира и нормализации отношений между двумя странами остаются неясными. В этом плане Иран является единственной альтернативой снижения энергетической зависимости Армении от России. Здесь важно уточнить, что Москва долгое время не хотела ставить под угрозу свое монопольное положение в поставках природного газа в Армению. Именно поэтому газопровод Иран - Армения не работал на полную мощность.