Претензии Нетаньяху ведут к напряжению между арабами и Вашингтоном The Times of Israel
Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вернуть контроль над сектором Газа Палестинской автономии после завершения войны с ХАМАС ведет к напряжению в отношениях США c арабскими странами, передает The Times of Israel со ссылкой на представителя администрации президента США и двух высокопоставленных арабских дипломатов.
Издание пишет, что отказ Нетаньяху подрывает усилия США по привлечению арабских союзников Вашингтона к послевоенному плану по Газе.
Администрация Байдена считает, что поддержка этих стран потребуется для того, чтобы помочь восстановить сектор Газа и управлять им в течение промежуточного периода после войны, пояснили три чиновника.
По словам представителя администрации Байдена, «дипломатический зонтик, который США и другие западные страны предоставляют Израилю для продолжения операций в Газе, сужается по мере роста жертв среди гражданского населения». Он добавил: «отказ сотрудничать — и даже препятствование — [нашим] усилиям еще больше сужает этот зонтик».
Нетаньяху заявил, что обсуждение управления Газой после войны «начнется только после ликвидации ХАМАС» и подтвердил, что военные будут оставаться в Газе «столько, сколько необходимо». Это вызвало разочарование среди западных союзников Израиля, а также среди арабских стран, которые видят в возвращении Газы Палестинской автономии шанс на стабилизацию региона.
Арабский дипломат предупредил, что отказ от возвращения Палестинской администрации в Газу может привести к усилению радикальных сил и дестабилизации региона. Второй арабский чиновник связал позицию Нетаньяху с отказом Египта помогать обеспечивать безопасность в Газе.
Представители арабских стран и администрации Байдена считают, что ХАМАС не может быть устранен только военными средствами. Они подчеркивают необходимость ненасильственных альтернатив и предостерегают Израиль от игнорирования общественного гнева из-за убийства мирных жителей и разрушения Газы.
Дипломат из администрации Байдена пояснил, что нынешние и потенциальные арабские союзники Израиля теоретически не возражают против устранения ХАМАС. Радикальная группировка является ответвлением «Братьев-мусульман», которая рассматривается арабскими монархиями и египетским лидером Ас-Сиси как угроза.
Но «важно знать, как ХАМАС будет устранен», — сказал американский чиновник, утверждая, что даже авторитарные режимы в арабском мире не смогут игнорировать растущий общественный гнев по поводу убийства тысяч мирных жителей и разрушения Газы.