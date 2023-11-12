Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вернуть контроль над сектором Газа Палестинской автономии после завершения войны с ХАМАС ведет к напряжению в отношениях США c арабскими странами, передает The Times of Israel со ссылкой на представителя администрации президента США и двух высокопоставленных арабских дипломатов.

Издание пишет, что отказ Нетаньяху подрывает усилия США по привлечению арабских союзников Вашингтона к послевоенному плану по Газе.

Администрация Байдена считает, что поддержка этих стран потребуется для того, чтобы помочь восстановить сектор Газа и управлять им в течение промежуточного периода после войны, пояснили три чиновника.

По словам представителя администрации Байдена, «дипломатический зонтик, который США и другие западные страны предоставляют Израилю для продолжения операций в Газе, сужается по мере роста жертв среди гражданского населения». Он добавил: «отказ сотрудничать — и даже препятствование — [нашим] усилиям еще больше сужает этот зонтик».