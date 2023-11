Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вернуть контроль над сектором Газа Палестинской автономии после завершения войны с ХАМАС ведет к напряжению в отношениях США c арабскими странами, передает The Times of Israel со ссылкой на представителя администрации президента США и двух высокопоставленных арабских дипломатов.