В Объединенных Арабских Эмиратах проходит авиасалон Dubai Airshow-2023, в нем принимает участие и делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Миноборонпрома, во второй день выставки состоялась встреча министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Мухаммедом бен Ахмедом Аль Боварди. Министры обсудили перспективы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.

Затем Мадат Гулиев встретился с руководителями итальянской компании Leonardo и EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов.

Во время встреч была дана подробная информация о производимых компаниями авиасредствах, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.