В Азербайджане снижены пошлины за регистрацию мобильных телефонов

Уменьшаются суммы государственной пошлины, которая взимается за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан физическими лицами для личного пользования. Это отражено в изменении в закон «О государственной пошлине», утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с законом сумма госпошлины за регистрацию снижается с 20 до 15 манатов для мобильных устройств с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото-, видеосъемки и доступа в интернет. За исключением этих устройств, также снижаются ставки госпошлины на другие мобильные устройства. Другими словами, сумма госпошлины за регистрацию составляет 20 манатов при рыночной цене мобильных устройств до 100 долларов США, 30 манатов - при рыночной цене от 101 до 200 долларов США, 40 манатов - при рыночной цене от 201 до 400 долларов США, 50 манатов - при рыночной цене от 401 до 700 долларов США, 70 манатов - при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США, 100 манатов - при рыночной цене выше 1001 доллара США.

Согласно действующему закону, размер госпошлины за регистрацию составляет 30 манатов при рыночной цене мобильных устройств до 100 долларов США, 50 манатов - при рыночной цене от 101 до 200 долларов США, 60 манатов - при рыночной цене от 201 до 400 долларов США, 70 манатов - при рыночной цене от 401 до 700 долларов США, 100 манатов - при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США, и 150 манатов, если рыночная цена превышает 1001 доллар США.

Госпошлина на мобильные устройства, марка и модель которых не указаны на официальном сайте органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, на дату подачи заявления на регистрацию, снижается с 20 до 15 манатов.