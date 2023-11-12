Зеленский: Русские усилили атаки в Украине

Российская армия усилила штурмы на ряде направлений, в частности, в районе Авдеевки, под Купянском и Донецком. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогу селекторного совещания с штабным командованием ВСУ.

Также президент Украины заявил, что следит за тем, как выполняется решение ставки по усилению ПВО Херсона.

«Враг продолжает мстить свободному Херсону: обстреливает центр города без военной необходимости. Решением прошлой ставки мы существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за его реализацией», - написал Зеленский по итогам совещания.