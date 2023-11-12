МЧС обратилось к предприятиям и организациям

В соответствии с действующим законодательством Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит аттестацию специалистов предприятий и организаций, использующих источники ионизирующего излучения. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно сообщению, по этой причине в целях повышения уровня квалификации работников ядерно- и радиационно опасных объектов для успешного прохождения аттестации предприятия в ряде случаев обращаются к организациям, проводящим обучение в данной области. Однако, указали в МЧС, следует учитывать, что, согласно требованию законодательства, методика обучения физических и юридических лиц, проводящих тренинги по радиационной защите, нормам и правилам безопасности, должна быть согласована госагентством и организована в соответствии с правилами.

Учитывая вышесказанное, МЧС, обращаясь к предприятиям и организациям, использующим источники ионизирующего излучения, рекомендует для повышения квалификации работающих с этими источниками специалистов по радиационной защите, нормам и правилам безопасности пользоваться услугами только физических или юридических лиц, имеющих согласованную с Госагентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности методику обучения.