Kontakt открывается в Gənclik Mall развлечения, скидки, множество подарков и скидки 70%

На этот раз вслед за Dəniz Mall Kontakt открывается в ТЦ Gənclik Mall. Сеть магазинов приглашает всех от мала до велика на официальное открытие, которое состоится 15 ноября в 18:00. Здесь вас ждут развлечения, множество подарков и самые большие скидки года.

На открытии каждый сможет воспользоваться предложениями «Большой пятницы» со скидками до 70%.

Отметим, что магазин общей площадью 615 кв.м предлагает цифровую и мелкую бытовую технику, посуду и транспортные средства. В магазине также организованы зоны различных брендов.

А теперь давайте взглянем на некоторые выгодные предложения по случаю открытия. Так, при покупке наличными вы сможете приобрести:

Так что не забудьте посетить магазин Kontakt Ganjlik Mall 15 ноября в 18:00, чтобы воспользоваться самыми большими скидками года и не пропустить развлекательную программу открытия!

Адрес: ТЦ Gənclik Mall, 1-й этаж. Для получения дополнительной информации звоните в Колл-центр *6060.