На этот раз вслед за Dəniz Mall Kontakt открывается в ТЦ Gənclik Mall. Сеть магазинов приглашает всех от мала до велика на официальное открытие, которое состоится 15 ноября в 18:00. Здесь вас ждут развлечения, множество подарков и самые большие скидки года.

На открытии каждый сможет воспользоваться предложениями «Большой пятницы» со скидками до 70%.