Kontakt открывается в Gənclik Mall развлечения, скидки, множество подарков и скидки 70%
На этот раз вслед за Dəniz Mall Kontakt открывается в ТЦ Gənclik Mall. Сеть магазинов приглашает всех от мала до велика на официальное открытие, которое состоится 15 ноября в 18:00. Здесь вас ждут развлечения, множество подарков и самые большие скидки года.
На открытии каждый сможет воспользоваться предложениями «Большой пятницы» со скидками до 70%.
Отметим, что магазин общей площадью 615 кв.м предлагает цифровую и мелкую бытовую технику, посуду и транспортные средства. В магазине также организованы зоны различных брендов.
А теперь давайте взглянем на некоторые выгодные предложения по случаю открытия. Так, при покупке наличными вы сможете приобрести:
- Смартфон Oppo A58 с памятью 128 ГБ, со скидкой всего за 299 манатов вместо 550;
- Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 109 см всего за 399 манатов вместо 900;
- Фен Rowenta мощностью 2200 Вт всего за 39 манатов вместо 130;
- Пылесос Samsung мощностью 1600 Вт всего за 99 манатов вместо 190.
Так что не забудьте посетить магазин Kontakt Ganjlik Mall 15 ноября в 18:00, чтобы воспользоваться самыми большими скидками года и не пропустить развлекательную программу открытия!
Адрес: ТЦ Gənclik Mall, 1-й этаж. Для получения дополнительной информации звоните в Колл-центр *6060.