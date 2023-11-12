Израиль заявил о захвате стратегических объектов в Газе добавлено видео
Израильские военные взяли под свой контроль в Газе законодательный совет ХАМАС, штаб-квартиру полиции и здание инженерного факультета, где проходила разработка оружия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Кроме того, бойцы бригады "Голани" совершили рейд на здание Дома губернатора, которое используется как террористический объект и в котором расположены военные и полицейские отделения ХАМАС, офисы военной разведки ХАМАС, штаб-квартира организации, а также укрепленные позиции, которые использовались, в частности, для тренировок ХАМАС по подготовке к проникновению в Израиль 7 октября.
IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023
Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT