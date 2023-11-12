Израильские военные взяли под свой контроль в Газе законодательный совет ХАМАС, штаб-квартиру полиции и здание инженерного факультета, где проходила разработка оружия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, бойцы бригады "Голани" совершили рейд на здание Дома губернатора, которое используется как террористический объект и в котором расположены военные и полицейские отделения ХАМАС, офисы военной разведки ХАМАС, штаб-квартира организации, а также укрепленные позиции, которые использовались, в частности, для тренировок ХАМАС по подготовке к проникновению в Израиль 7 октября.