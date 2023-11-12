На фоне текущих глобальных конфликтов, таких как российское вторжение в Украину и нападение ХАМАС на Израиль, антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном в Карабах ском регионе в сентябре 2023 года с целью восстановления территориальной целостности, могут показаться менее значимыми. Однако события на Южном Кавказе являются частью крупного изменения баланса сил в бывшем Советском Союзе и на мировой арене, пишет авторитетный британский журнал The Economist.

Издание сообщает, что Карабах долго оставался источником конфликта между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что этот регион сыграл ключевую роль в истории обеих стран, став причиной разногласий и напряженности, особенно после распада Советского Союза и Первой Карабахской войны, в ходе которой Армения при поддержке России оккупировала Карабах и прилегающие к нему азербайджанские территории.

The Economist указывает, что Карабах стал объединяющим фактором для Армении, источником травм и недовольства для Азербайджана и инструментом давления для России. Турция, страна с преобладающим мусульманским населением, поддержавшая Азербайджан, в 1993 году закрыла свою границу с Арменией, что сделало Ереван еще более зависимым от России. В 1998 году «воинственный и бандитский режим», который управлялся полевыми командирами из Карабаха, захватил политическую власть в самой Армении и сблизился с Кремлем. Россия видела в Армении противовес Грузии, ориентированной на Запад, пишет британское издание.

После 44-дневной Отечественной войны Россия продолжила предпринимать попытки, направленные на сохранение своего влияния на Южном Кавказе, говорится в статье британского издания. Однако Азербайджан и Турция, державшие в руках все козыри, не показали намерений идти на ненужные уступки Москве, учитывая снижение ее влияния. Баку и Анкара также не изъявили желания встать на сторону Запада. Вместо этого страны планируют создать свой собственный полюс силы на Кавказе.

Таким образом, одним из результатов вторжения России в Украину стало усиление влияния на Южном Кавказе таких региональных держав, как Турция. Другим итогом стало ослабление влияния России на постсоветском пространстве, резюмирует британский журнал.