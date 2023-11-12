Финляндия закроет границу с Россией

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», — сказала Рантанен, которую цитирует The Moscow Times.

По словам министра, при необходимости это позволит «бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения». Число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, растет, и часто речь идет о нелегальной миграции, когда люди прибывают на границу без документов, отметила глава МВД Финляндии.

С 15 ноября Финляндия, реагируя на неконтролируемый поток беженцев, запретила въезд на свою территорию на велосипедах по всей границе с Россией, напоминает издание. Всего на границе России и Финляндии работают девять КПП. Также с сентября Финляндия, как и другие, граничащие с Россией страны ЕС, а также Норвегия, ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.