Сиявуш Новрузов выступил с очередным предложением

Сумма пособия на погребение должна быть увеличена. Об этом в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что на пособие на погребение невозможно купить даже 10 см земли на территории кладбища: «Вопрос кладбищ в Баку является очень серьезной проблемой. Выплачиваемые деньги не покрывают даже десятой части расходов на похороны в Баку. Требования в связи с похоронами также должны быть изменены. Посмотрите, сколько справок требуют на покойника».