Определен прожиточный минимум и критерий нуждаемости в Азербайджане

На заседании Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоялось во вторник, 14 ноября, депутаты обсудили в первом чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год.

Прожиточный минимум на 2024 год устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, для пенсионеров - 222 маната, для детей - 235 манатов.

Предел критерия нуждаемости на 2024 год в целях назначения адресной государственной социальной помощи утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении.