Шольц назвал заявления Эрдогана «абсурдными»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в фашизме по отношению к Израилю «абсурдными», передает Al Arabiya.

«Израиль является демократией и страной, которая придерживается прав человека и международного права, действуя соответственно. Поэтому обвинения в адрес Израиля абсурдны», — заявил Шольц на пресс-конференции.

Это заявление немецкого канцлера прозвучало за несколько дней до запланированной встречи немецкого лидера с турецким президентом в Берлине.

Стоит отметить, что в пятницу Эрдоган заявил, что легитимность Израиля «сомнительна» из-за его собственного «фашизма».