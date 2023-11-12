На Западе все чаще высказывают предположения, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, учитывая, что ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв, пишет Economist.

Издание указывает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов расходуется в больших войнах, но и о том, насколько на самом деле скудны западные арсеналы и возможности их пополнения. США резко наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, однако их производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем в России в 2024 году.