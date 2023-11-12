На сколько затянется война в Украине? На Западе озвучили прогнозы британские СМИ
На Западе все чаще высказывают предположения, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, учитывая, что ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв, пишет Economist.
Издание указывает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов расходуется в больших войнах, но и о том, насколько на самом деле скудны западные арсеналы и возможности их пополнения. США резко наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, однако их производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем в России в 2024 году.
В качестве примера напряженной ситуации с оружием Economist сравнивает войну в Украине и войну Израиля с ХАМАС. Украине нужны ракеты большой дальности для ударов по Крыму, говорится в статье, а также бронетехника, чтобы позволить пехоте продвигаться вперед, и средства разминирования, чтобы преодолевать огромные минные поля. Израилю нужны умные бомбы, сбрасываемые с воздуха, в том числе противобункерные бомбы, и ракеты-перехватчики для системы «Железный купол», которые расходуются с огромной скоростью.
Но есть и пересечения. В прошлом году Америка использовала свои запасы снарядов на складах Израиля, чтобы вооружить Украину. В октябре ей пришлось перенаправить часть снарядов, которые должны были быть поставлены в Украину, в Израиль. Обе страны также используют систему ПВО «Патриот». Использование Украиной ракет-перехватчиков, вероятно, также резко вырастет зимой, поскольку Россия, месяцами накапливавшая запасы ракет, вероятно, возобновит удары по энергосистеме Украины.
На данный момент США, вероятно, смогут удовлетворить запросы обеих стран, пишет Economist, однако если одна (или обе) из войн затянется, могут возникнуть проблемы.