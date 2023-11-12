Шурина Лужкова приговорили к 6 годам

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии Виктора Батурина по делу о мошенничестве, сообщают российские СМИ.

Кроме того, Батурину назначен штраф в размере 500 тыс. руб.

По части обвинений он был освобожден от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Елена Батурина - сестра бизнесмена и вдова бывшего столичного мэра Лужкова - посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о 25-процентной доле в "Интеко" и компенсации за нее.

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве.