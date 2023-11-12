В Госкомитете выслушали обращения граждан

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев во вторник, 14 ноября, встретился с гражданами, заслушал их обращения, ответил на вопросы.

Согласно сообщению пресс-службы госкомитета, на встрече было отмечено, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся работы по улучшению условий жизни бывших вынужденных переселенцев, их трудоустройству. Также Рзаев отметил, что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание решению жилищных, образовательных, медицинских проблем бывших вынужденных переселенцев.

Обращения граждан в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных вопросов, ежемесячного денежного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные от оккупации территории и другим вопросам.

Обращения были заслушаны и зарегистрированы вопросы. Гражданам сообщили, что обращения будут решены в соответствии с законом.