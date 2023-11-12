Украина расследует гибель своих бойцов от российского удара

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщает о результатах внутренней проверки обстоятельств ракетного удара по 128 бригаде во время построения, когда погибли 19 бойцов.

По его словам, военные проигнорировали все правила безопасности: «Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей.

В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал «ракетная опасность». На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было», - сообщает Умеров.

Следствие по этому делу продолжается, его ведет Государственное бюро расследований Украины. Умеров поручил Генштабу проверить выполнение протоколов безопасности в остальных подразделениях.