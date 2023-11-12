Азербайджанцам пообещали европейские зарплаты и пенсии

Ожидается, что в 2023 году в Азербайджане среднемесячная трудовая пенсия составит 436 манатов, в 2024 году - 483 маната, сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году прогнозируется увеличение среднемесячной пенсии по возрасту на 50 манатов - с 466 манатов в нынешнем году до 516 манатов, среднемесячной пенсии по инвалидности на 43 маната - с ожидаемых на конец текущего года 367 манатов до 410 манатов, среднемесячной пенсии за потерю кормильца в семье на 47 манатов - с ожидаемых к концу текущего года 407 манатов до 454 манатов:

«В текущем и последующих годах, как и в предыдущие годы, отношение суммы среднемесячной пенсии к сумме среднемесячной заработной платы составит 46,8% и 49,3%, то есть будет соответствовать требованиям Европейской социальной хартии».