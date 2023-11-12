Израиль зачищает тылы ВИДЕО
Израильские силовики завершили операцию по противодействию терроризму в лагере беженцев в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В ходе операции было обнаружено большое количество взрывчатки, ликвидированы по меньшей мере 7 террористов, допрошены подозреваемые и проведены обыски во многих зданиях.
Кроме того, на основе точных разведывательных данных ШАБАК израильские силовики арестовали высокопоставленного члена батальона «Туль-Карем» после того, как он попытался сбежать из лагеря под прикрытием машины скорой помощи, сообщает израильское оборонное ведомство.