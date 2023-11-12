Обыски у руководства российской области
Сотрудники правопорядка проводят обыски в здании правительства Самарской области, сообщили в правоохранительных органах региона.
Раннее ряд СМИ сообщил, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области.
Пресс-служба правительства Самарской области во вторник сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья. По его словам, он принял это решение месяц назад.