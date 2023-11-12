Глава украинской разведки не верит, что Россия образумится

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов поделился новым прогнозом по развитию войны. По его убеждению, Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и Западом.

Как заявил Буданов в комментарии изданию NV, война может продолжаться еще долго, поскольку россияне не будут подписывать никаких договоров с Украиной и продолжать хаотичные обстрелы, однако без интенсивных боевых действий.

Главный украинский разведчик также отметил, что история знает примеры, когда войны не заканчивались юридически, например - Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, поскольку мирного договора о статусе Курильских островов подписано не было.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у России значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять», - сказал Буданов.