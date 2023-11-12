«Мы не можем нарушить закон...»: руководство жилого комплекса ответило на критику фото; видео
В социальных сетях распространились кадры из Низаминского района Баку, на которых в центре дороги, ведущей к жилому комплексу по улице Эльшана Сулейманов, 137 А, возвышается… дерево.
Как выяснила съемочная группа haqqin.az, выехавшая по указанному адресу, в жилом комплексе, где проживает порядка тысячи семей, еще весной начались работы по благоустройству территории, которые продолжаются по сей день.
Территория массива была со всех сторон очищена от мусора, здесь заасфальтировали дороги, покрасили фасады вспомогательных строений и водосточные трубы, установили на дорогах искусственные неровности…
Также в рамках этих работ проложены специальные дороги на случай эвакуации жителей при пожарах или стихийных бедствиях. И вот теперь выясняется, что на дороге, предназначенной для пожарного выхода жителей массива, растут два дерева, одно из которых препятствует движению автотранспорта.
«Мы не можем нарушить закон и самовольно вырубить эти деревья, - объяснили журналистам haqqin.az руководители комплекса. – А потому обратились в соответствующие структуры, где нам сказали, что выкапывать и переносить деревья можно лишь в определенное время года. Нам пообещали, что в ближайшее время это будет сделано».
Кроме того, руководство жилого комплекса за свои средства заасфальтировало прилегающую к комплексу территорию, на которой проживают вынужденные переселенцы. «Мы бесплатно заменили в их квартирах окна и двери, установили освещение и камеры наблюдения, а также вывезли отсюда около 60 тонн мусора», - рассказали они.
По словам жильцов массива, пока территория не была благоустроена, она считалась неспокойной, здесь постоянно собирались лица без определенного места жительства. Сегодня жильцы довольны, поскольку проблема, наконец-то, решена.
Удовлетворены и жители комплекса с ограниченными физическими возможностями, для которых в процессе благоустройства были созданы все условия.
«Наша цель – комфортное и безопасное проживание жителей, - подчеркнули в руководстве комплекса. – Именно ей были подчинены все работы по благоустройству. Зная также, с каким вниманием наше государство относится к охране зеленых насаждений, мы в ходе строительных работ сделали все необходимое, чтобы не навредить деревьям, и теперь ждем, когда соответствующие структуры перенесут их на другое место».