В социальных сетях распространились кадры из Низаминского района Баку, на которых в центре дороги, ведущей к жилому комплексу по улице Эльшана Сулейманов, 137 А, возвышается… дерево.

Территория массива была со всех сторон очищена от мусора, здесь заасфальтировали дороги, покрасили фасады вспомогательных строений и водосточные трубы, установили на дорогах искусственные неровности…

Как выяснила съемочная группа haqqin.az, выехавшая по указанному адресу, в жилом комплексе, где проживает порядка тысячи семей, еще весной начались работы по благоустройству территории, которые продолжаются по сей день.

Также в рамках этих работ проложены специальные дороги на случай эвакуации жителей при пожарах или стихийных бедствиях. И вот теперь выясняется, что на дороге, предназначенной для пожарного выхода жителей массива, растут два дерева, одно из которых препятствует движению автотранспорта.

«Мы не можем нарушить закон и самовольно вырубить эти деревья, - объяснили журналистам haqqin.az руководители комплекса. – А потому обратились в соответствующие структуры, где нам сказали, что выкапывать и переносить деревья можно лишь в определенное время года. Нам пообещали, что в ближайшее время это будет сделано».

Кроме того, руководство жилого комплекса за свои средства заасфальтировало прилегающую к комплексу территорию, на которой проживают вынужденные переселенцы. «Мы бесплатно заменили в их квартирах окна и двери, установили освещение и камеры наблюдения, а также вывезли отсюда около 60 тонн мусора», - рассказали они.

По словам жильцов массива, пока территория не была благоустроена, она считалась неспокойной, здесь постоянно собирались лица без определенного места жительства. Сегодня жильцы довольны, поскольку проблема, наконец-то, решена.

Удовлетворены и жители комплекса с ограниченными физическими возможностями, для которых в процессе благоустройства были созданы все условия.

«Наша цель – комфортное и безопасное проживание жителей, - подчеркнули в руководстве комплекса. – Именно ей были подчинены все работы по благоустройству. Зная также, с каким вниманием наше государство относится к охране зеленых насаждений, мы в ходе строительных работ сделали все необходимое, чтобы не навредить деревьям, и теперь ждем, когда соответствующие структуры перенесут их на другое место».