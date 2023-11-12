Сабина Алиева проинформировала президента ПА ОБСЕ о политике агрессии и терроризма Армении, направленной против Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с делегацией во главе с президентом Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Кауман, находящейся с визитом в стране.

На встрече также приняли участие председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли, зампредседателя Хикмет Бабаоглу, член делегации Азербайджана в ПАСЕ Кямал Джафаров, посол нашей страны в Австрии, постоянный представитель при ОБСЕ Ровшан Садигбейли.

На встрече С.Алиева предоставила подробную информацию о мандате и деятельности Oмбудсмена в сфере защиты прав и свобод человека.

Омбудсмен рассказала об изменениях, внесенных в Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», и подчеркнула их важность с точки зрения надежной защиты прав человека.

С.Алиева довела до сведения гостей, что в рамках мандата Национального превентивного механизма осуществляются посещения учреждений, которые задержанные лица не могут покинуть по собственному желанию, независимо от их языка, религии, расы и других принадлежностей, права и свободы каждого обеспечиваются должным образом, а также отметила, что никакая дискриминация не допускается.

Говоря о политике агрессии и терроризма Армении против Азербайджана, С. Алиева сказала, что в результате Второй Карабахской войны азербайджанские территории были освобождены от оккупации. В настоящее время на этих территориях ведутся восстановительные и строительные работы, а также идет процесс осуществления возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Омбудсмен отметила, что в Первой Карабахской войне пропали без вести около 4000 азербайджанцев, и об их судьбе Армения пока не сообщила.

С. Алиева, проинформировавшая о минном терроре, совершенном Арменией на наших освобожденных от оккупации территориях, отметила, что, несмотря на неоднократные обращения, Баку не были переданы точные минные карты, и заложенные мины создают угрозу жизни и здоровью людей, препятствуют безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родину.

Омбудсмен сообщила, что в ходе работ по разминированию и реконструкции, проводимых в этих районах, были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев, и Аппаратом Омбудсмена были проведены миссии по установлению фактов, подготовлены специальные отчеты об обнаруженных массовых захоронениях, а также минном терроре со стороны Армении. Уполномоченный отметила, что эти материалы были направлены в соответствующие международные организации, зарубежным омбудсменам и национальным правозащитным институтам.

С. Алиева также отметив, что обеспечение и защита прав и свобод граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахе, всегда находится в центре внимания, предоставила информацию относительно способов обращения к Омбудсмену.

Омбудсмен подчеркнула важность защиты прав азербайджанцев, насильственно переселенных с территорий Армении, и призвала ОБСЕ предпринять соответствующие шаги в этом направлении в рамках своего мандата.

На встрече Азиз Алекперли, Хикмет Бабаоглу, Кямал Джафаров и свидетель Ходжалинского геноцида рассказали о насильственном переселении азербайджанцев с территорий Армении и преступлениях, совершенных против наших граждан. Гостям была предоставлена обширная информация о депортации более 300 тысяч азербайджанцев из Армении, грубом нарушении их основных прав и свобод, уничтожении памятников исторического, религиозного и культурного наследия азербайджанцев в этой стране.

Было отмечено, что Азербайджан предпринял инициативы по обеспечению устойчивого мира в регионе и созданию благоприятных условий для будущего сосуществования, однако Армения не предприняла никаких шагов по построению мира в регионе и обеспечению права азербайджанцев на возвращение.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между учреждениями.