Иран бросает афганцев и иракцев на израильскую границу

Афганский политолог и журналист Разак Мамун сообщил, что около 1200 саперов-подрывников из Афганистана прибыли в Сирию для последующей переброски в Ливан. По словам Мамуна, в основном это выходцы из северных регионов Афганистана, очевидно, хазарейцы-шииты.

Афганские шииты принимали участие в войне в Сирии на стороне Башара Асада против исламской суннитской оппозиции с 2012 года. В 2013 инструктора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сформировали из афганцев отдельное подразделение - Liwa Fatemiyoun. Большинство личного состава было представлено шиитами, беженцами из Афганистана, с 1980-х – 2000-х гг. проживавших в Иране.

Подразделение базировалось на востоке Сирии. Своей максимальной численности достигло в 2017 г., когда сообщалось, что оно составляет более 10.000 бойцов. С 2018 происходил отток, и к концу 2020 в Liwa Fatemiyoun оставалось около 500-1500 человек.

Как отмечается, теперь КСИР прилагает усилия по увеличению личного состава этого подразделения с целью задействовать его в военных действиях против Израиля с сирийской территории Голанских высот, и возможно, в Ливане на стороне «Хезболлы».

12 ноября Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщил о размещении в течение октября на Голанских высотах, близ границы с Израилем, элитных вооруженных формирований численностью около 700 боевиков различных национальностей. Все они подготовлены КСИР и «Хезболлой».

8 ноября источники в исламской суннитской оппозиции режиму Асада сообщили, что вооруженные формирования, связанные с иракскими шиитскими группировками и подготовленные иранцами, сформированы около двух месяцев назад и теперь находятся на Голанских высотах в полной боеготовности.