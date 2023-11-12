Трамп идет по стопам Гитлера и Муссолини наша корреспонденция
Кандидат в президенты США Дональд Трамп игнорирует абсолютно все проходящие сейчас в стране республиканские дебаты, в которых участвуют его конкуренты на выборах. Однако он с завидной регулярностью проводит массовые ралли своих сторонников в разных штатах Америки. При этом его риторика становится все более развязной и агрессивной - просто на грани кипения.
Но то, что он сказал в своей последней речи в городе Клермонт, что в штате Нью-Гемпшир, вышло за все возможные рамки допустимого. «Мы обещаем, что выкорчуем марксистов, фашистов, радикальных левых воров, которые живут как паразиты в нашей стране», - заявил он.
Его политических противников больше всего возмутило слово «паразиты». Историк Нью-Йоркского университета Рут Бен-Гиат говорит, что слово «паразиты» «активно использовали Гитлер и Муссолини, чтобы обесчеловечить противников и заставить своих сподвижников обратиться к насилию против них».
В той речи содержалось и другое знаменательное умозаключение: «паразиты» внутри страны намного опаснее, чем зарубежные враги. «Угроза со стороны внутренних сил значительно более опасная, чем угроза извне, - заявил Трамп. - Если вы умны и компетентны, то такие крутые парни, как в России, Китае или Северной Корее, не смогут играть с нами».
Ремарки Трампа вызвали осуждение множества историков и политиков Америки. Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни обвинила сторонников Трампа в том, что те отказываются комментировать слова, произнесенные их кумиром. «Отказ осудить Трампа, который использует нацистскую пропаганду, которая в 1930-1940-е годы привела Германию в ад, означает, что вы сами сотрудничаете с ним».
Как считает ближайший конкурент Трампа по выборам губернатор Флориды Рон Десантис, Дональда специально не допускают до дебатов, чтобы он не брякнул на всю страну что-либо совершенно непотребное.
Но есть и другая опасность для Трампа в публичных телевыступлениях в прямом эфире. Десантис опубликовал больше двух десятков ляпов или совершенно невразумительных заявлений, допущенных фаворитом республиканской гонки.
Обычно американцы смеются над ляпами, допущенными президентом Джо Байденом. Но у Трампа их не меньше, а, может быть, даже больше. И поэтому говорить о преклонном возрасте, когда политик уже не может исполнять обязанности президента, следует об обоих кандидатах.
Многим поклонникам Трампа нравится его агрессивный стиль, хотя его вокабуляр находится на уровне в лучшем случае пятиклассника. Совершенно дефективной является и дикция экс-президента. Так, он уже довольно давно не может правильно произнести «ХАМАС». А сокращенное название собственной страны – US он произносит как «us» - «мы».
Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции и предположил, что у Венгрии есть граница с Россией. Экс-президент неоднократно путал администрации Байдена и Обамы, а также однажды признался, что на выборах 2016 года он победил Обаму, хотя это была Хиллари Клинтон.
Трампу тяжело дается слово «марксист» - вместо него он произносит maker –«создатель». То же относится к словам on purpose –«нарочно», вместо них он произносит on perfect – «на (чем-то) идеальном».
Были, однако, и сентенции, которые, вроде бы, не отнесешь к дефектам речи. Вскоре после зверского нападения ХАМАС на Израиль Трамп перепутал его с «Хезболлой» и назвал бойцов этой террористической организации «очень умными парнями».
Критик Трампа Десантис, который ведет подсчет ляпов своего конкурента, говорит, что «выполнять президентские функции не должен человек, которому перевалило за 80». А мистер Трамп, по его словам, «потерял молнию на штанах во время фастбола» (резкая подача в бейсболе).
Эксперты-лингвисты говорят, что Трамп произносит такое количество зажигательных фраз и призывов, что на этом фоне его ляпы проходят незаметными. И, наверное, поэтому всего половина избирателей говорит, что 77-летний Трамп слишком стар, чтобы вновь стать президентом, а то же самое о 80-летнем Байдене говорят уже три четверти. При этом 48 процентов американцев считают, что безнадежно стары оба.
Трамп, между тем, горд тем, что с 2020 года он прошел несколько медицинских тестов на когнитивный диссонанс. В них он правильно ответил на вопросы: «Кто изображен на рисунках - корова или лошадь?», а также вспомнил почти половину вопросов, которые ему были заданы на предыдущем испытании.
Однако критики не удовлетворены этим. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что «речевые навыки Трампа весьма ограничены».
Если бы только речевые. Интеллектуальный ресурс Трампа также оставляет желать лучшего. Отрадно, что ему до сих пор удается подметить разницу между коровой и лошадью, но годы-то идут. Во время первого срока он посеял безграничный хаос в стране. Как поется в популярной песне, «сделать хотел грозу, а получил козу». В случае повторного избрания Америку ждут новые вершины творческой деятельности этого индивидуума.