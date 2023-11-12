Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:28

Кандидат в президенты США Дональд Трамп игнорирует абсолютно все проходящие сейчас в стране республиканские дебаты, в которых участвуют его конкуренты на выборах. Однако он с завидной регулярностью проводит массовые ралли своих сторонников в разных штатах Америки. При этом его риторика становится все более развязной и агрессивной - просто на грани кипения.

Но то, что он сказал в своей последней речи в городе Клермонт, что в штате Нью-Гемпшир, вышло за все возможные рамки допустимого. «Мы обещаем, что выкорчуем марксистов, фашистов, радикальных левых воров, которые живут как паразиты в нашей стране», - заявил он. Его политических противников больше всего возмутило слово «паразиты». Историк Нью-Йоркского университета Рут Бен-Гиат говорит, что слово «паразиты» «активно использовали Гитлер и Муссолини, чтобы обесчеловечить противников и заставить своих сподвижников обратиться к насилию против них». В той речи содержалось и другое знаменательное умозаключение: «паразиты» внутри страны намного опаснее, чем зарубежные враги. «Угроза со стороны внутренних сил значительно более опасная, чем угроза извне, - заявил Трамп. - Если вы умны и компетентны, то такие крутые парни, как в России, Китае или Северной Корее, не смогут играть с нами».

Ремарки Трампа вызвали осуждение множества историков и политиков Америки. Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни обвинила сторонников Трампа в том, что те отказываются комментировать слова, произнесенные их кумиром. «Отказ осудить Трампа, который использует нацистскую пропаганду, которая в 1930-1940-е годы привела Германию в ад, означает, что вы сами сотрудничаете с ним». Как считает ближайший конкурент Трампа по выборам губернатор Флориды Рон Десантис, Дональда специально не допускают до дебатов, чтобы он не брякнул на всю страну что-либо совершенно непотребное. Но есть и другая опасность для Трампа в публичных телевыступлениях в прямом эфире. Десантис опубликовал больше двух десятков ляпов или совершенно невразумительных заявлений, допущенных фаворитом республиканской гонки. Обычно американцы смеются над ляпами, допущенными президентом Джо Байденом. Но у Трампа их не меньше, а, может быть, даже больше. И поэтому говорить о преклонном возрасте, когда политик уже не может исполнять обязанности президента, следует об обоих кандидатах. Многим поклонникам Трампа нравится его агрессивный стиль, хотя его вокабуляр находится на уровне в лучшем случае пятиклассника. Совершенно дефективной является и дикция экс-президента. Так, он уже довольно давно не может правильно произнести «ХАМАС». А сокращенное название собственной страны – US он произносит как «us» - «мы».

Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции и предположил, что у Венгрии есть граница с Россией. Экс-президент неоднократно путал администрации Байдена и Обамы, а также однажды признался, что на выборах 2016 года он победил Обаму, хотя это была Хиллари Клинтон. Трампу тяжело дается слово «марксист» - вместо него он произносит maker –«создатель». То же относится к словам on purpose –«нарочно», вместо них он произносит on perfect – «на (чем-то) идеальном». Были, однако, и сентенции, которые, вроде бы, не отнесешь к дефектам речи. Вскоре после зверского нападения ХАМАС на Израиль Трамп перепутал его с «Хезболлой» и назвал бойцов этой террористической организации «очень умными парнями».

Критик Трампа Десантис, который ведет подсчет ляпов своего конкурента, говорит, что «выполнять президентские функции не должен человек, которому перевалило за 80». А мистер Трамп, по его словам, «потерял молнию на штанах во время фастбола» (резкая подача в бейсболе). Эксперты-лингвисты говорят, что Трамп произносит такое количество зажигательных фраз и призывов, что на этом фоне его ляпы проходят незаметными. И, наверное, поэтому всего половина избирателей говорит, что 77-летний Трамп слишком стар, чтобы вновь стать президентом, а то же самое о 80-летнем Байдене говорят уже три четверти. При этом 48 процентов американцев считают, что безнадежно стары оба. Трамп, между тем, горд тем, что с 2020 года он прошел несколько медицинских тестов на когнитивный диссонанс. В них он правильно ответил на вопросы: «Кто изображен на рисунках - корова или лошадь?», а также вспомнил почти половину вопросов, которые ему были заданы на предыдущем испытании. Однако критики не удовлетворены этим. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что «речевые навыки Трампа весьма ограничены».