Американский атомный авианосец прибыл в Оманский залив

Американский атомный авианосец USS Eisenhower прибыл в Оманский залив, сообщила информационная служба Института военно-морских сил Соединенных Штатов.

По данным ВМС США, 4 ноября авианосец прошел через Суэцкий канал в Красное море. В середине октября он был направлен в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта.

В Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.