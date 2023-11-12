Россия стала использовать больше беспилотников
Российские войска увеличили использование дронов-камикадзе и атакуют по нескольким направлениям, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил использование дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак», - написал Сырский в своем телеграм-канале.