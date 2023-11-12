Драма в Баку: подросток зарезал собственную мать

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся суд над 16-летним З.Мансуровым, обвиняемым в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, заседание началось с того, что представитель потерпевшей затронул некоторые моменты, связанные с уголовным делом, заявив, что убийство совершил не один человек:

«Были нанесены 192 ножевых ранения. Это явно не дело рук одного человека».

Отметим, что в момент убийства в доме находились две сестры Мансурова. Чтобы уничтожить улики, они вытерли пятна крови, заявив отцу и полиции, что их мать совершила самоубийство. Следователям девушки рассказали, что сделали это из-за страха.

Законный представитель потерпевшей рассказал, что сестры ударились в религию и по этой причине бросили учебу. Из-за этого им часто доставалось от матери.

Позже была просмотрена видеозапись показаний обвиняемого следователям. На ней Мансуров рассказал, что мать избивала и мучала его, и признался, что убил ее. Сестры попытались помешать брату, но безуспешно.

Гособвинитель, ссылаясь на материалы следствия, отметил, что на теле обвиняемого имелись царапины, но эти царапины скорее всего появились в момент убийства:

«Необходимо выяснить, были ли у обвиняемого какие-либо телесные повреждения до происшествия. Кроме того, предлагаю допросить в суде соседей обвиняемого».

Представитель законного представителя потерпевшей потребовал вернуть дело на расследование.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора и частично — ходатайство законного представителя потерпевшей.

Было решено вызвать в суд соседей обвиняемого, школьных учителей и направить запросы в учебные заведения, где обучались его сестры.

Суд продолжится 12 декабря.