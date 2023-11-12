ОБСЕ о том, чей Карабах

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен приветствовали приверженность Азербайджана продолжению усилий по заключению мирного соглашения с Арменией, говорится в заявлении ПА ОБСЕ.

Было отмечено, что в рамках завершившегося сегодня визита было проведено обсуждение с политическим руководством Азербайджана в направлении достижения всестороннего урегулирования с Арменией. В заявлении отмечается, что Карабах является регионом Азербайджана.

«В рамках завершающегося сегодня визита в Азербайджан президент ПА ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) обсудили с политическим руководством страны необходимость достижения полного урегулирования с Арменией после восстановления Азербайджаном контроля над своим Карабахским регионом в сентябре. Конструктивное участие необходимо для продвижения мирного соглашения и нормализации отношений».

В заявлении подчеркивается, что активное участие Азербайджана в ПА ОБСЕ является положительным знаком для многосторонней дипломатии и диалога в регионе.