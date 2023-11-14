14 ноября 2023, 21:37

То, что в Кремле гордо называют разворотом на восток, является банальной технологической деградацией и попаданием в кабалу к Китаю. Экономический обзор на ресурсе Re: Russia наглядно иллюстрирует эту ситуацию.

Зависимость от Китая растет огромными темпами буквально на глазах. Если в довоенном 2021 году на долю Китая приходилось 25% российского импорта, то по итогам девяти месяцев 2023 года – уже 36% (по итогам 2022 года все 42%). Не потому, что Китай так прибавил, а потому что западные импортеры ушли с российского рынка, что увеличило относительную долю Китая. По данным Bloomberg, в октябре 2023 года 31,5% поставок российской нефти морским путем пришлись на Китай, а если добавить к этому поставки по нефтепроводу, то цифра вырастет до 37% экспорта сырой нефти. На первый взгляд, Китай этим сильно выручает Россию, однако положение односторонней зависимости вынуждает продавца продавать свой товар с большими скидками. По данным китайской таможни, Россия закупает в Китае больше всего товаров по категории «Машины, оборудование и механизмы» - 37%. Резко выросли поставки автотранспорта, в денежном объеме с трех миллиардов долларов до 16,4 миллиардов: как известно, китайские «иномарки» в течение года буквально захватили опустевший российский рынок, с которого ушли западные модели. Таким образом, поставляя в Китай преимущественно энергетическое сырье, Россия закупает там продукцию с высокой добавленной стоимостью. Технологическим лидером в паре Россия-Китай выступает последний.