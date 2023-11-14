Китай поглощает Россию Новая геополитика
То, что в Кремле гордо называют разворотом на восток, является банальной технологической деградацией и попаданием в кабалу к Китаю. Экономический обзор на ресурсе Re: Russia наглядно иллюстрирует эту ситуацию.
Зависимость от Китая растет огромными темпами буквально на глазах. Если в довоенном 2021 году на долю Китая приходилось 25% российского импорта, то по итогам девяти месяцев 2023 года – уже 36% (по итогам 2022 года все 42%). Не потому, что Китай так прибавил, а потому что западные импортеры ушли с российского рынка, что увеличило относительную долю Китая.
По данным Bloomberg, в октябре 2023 года 31,5% поставок российской нефти морским путем пришлись на Китай, а если добавить к этому поставки по нефтепроводу, то цифра вырастет до 37% экспорта сырой нефти. На первый взгляд, Китай этим сильно выручает Россию, однако положение односторонней зависимости вынуждает продавца продавать свой товар с большими скидками.
По данным китайской таможни, Россия закупает в Китае больше всего товаров по категории «Машины, оборудование и механизмы» - 37%. Резко выросли поставки автотранспорта, в денежном объеме с трех миллиардов долларов до 16,4 миллиардов: как известно, китайские «иномарки» в течение года буквально захватили опустевший российский рынок, с которого ушли западные модели. Таким образом, поставляя в Китай преимущественно энергетическое сырье, Россия закупает там продукцию с высокой добавленной стоимостью. Технологическим лидером в паре Россия-Китай выступает последний.
Показательно, насколько стороны нужны друг другу. По результатам шести месяцев 2023 года на Китай пришлось 30% всего российского экспорта и 36% импорта, а вот доля России в китайском импорте всего 5%, в экспорте – 3,2%. При этом российские поставки на китайский рынок могут без проблем быть заменены товарами из других стран, а вот замены китайским товарам в России найти не смогут. Если это не стратегическая зависимость, то что тогда стратегическая зависимость?
Обозреватели обращают внимание на еще одно важное обстоятельство. При всех потугах побороться за место на рынках высокотехнологичных товаров Россия конкурирует на них не с мировыми лидерами, западными странами, а как раз с азиатскими развивающимися экономиками. Но у тех не обрублен доступ к западным технологиям и оборудованию, в отличие от подсанкционной России, и это лишает российские технологические товары конкурентоспособности. Экспортный потенциал еще больше сужается в сырьевую нишу. В свою очередь закупки азиатской технологической продукции отбрасывают Россию на уровень третьестепенной в технологическом отношении страны, да еще и тотально зависимой от Китая. Этот процесс уже набрал такие обороты, что его можно считать необратимым.
Есть известный несколько хулиганский анекдот о том, как доктор Ватсон пытался отучить Шерлока Холмса от курения. Ключевая фраза в нем звучит: «Холмс так курить и не бросил, а вот Ватсон без трубочки уже не может». Он замечательно описывает то, что происходит с попыткой России отбросить зависимость от экономических и технологических связей с Западом. Зависимость все равно останется, да без Китая уже никуда.