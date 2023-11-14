Иранские прокси продолжают бить по американским базам ВИДЕО
Иракские ополченцы-шииты сообщают о нанесении очередного удара по базе США в Сирии.
November 14, 2023
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Иракские ополченцы-шииты сообщают о нанесении очередного удара по базе США в Сирии.
November 14, 2023
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