Лукашенко дал совет Пашиняну

Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отреагировал на отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск, «понимая, что это дело руководителя любого государства». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, при этом Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений и призвал его обдумывать шаги, «которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

Ранее премьер Армении в телефонном разговоре с президентом Беларуси отказался от участия в заседании ОДКБ, которое состоится 23 ноября. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «сожалеют» о соответствующем решении Пашиняна.