Новый успех украинской армии

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Украины продолжается, украинские войска захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

«Несмотря на все, Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается», - подчеркнул Ермак.

Ранее американские аналитики констатировали, что украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед. ВСУ сейчас сохраняют позиции в крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.