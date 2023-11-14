Написавший две книги о Путине немецкий журналист оказался российским агентом

Сообщается, что автор документального фильма и двух книг о Владимире Путине был связан секретными финансовыми договоренностями с компаниями, близкими к российскому олигарху Алексею Мордашову.

Журналисты проанализировали утечку кипрских юридических документов и выяснили, что в 2018 году Зайпель подписал «спонсорский договор» на 600 тысяч евро на создание и популяризацию книги «Власть Путина. Зачем Европе Россия?», опубликованной в 2021 году гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

За предыдущую книгу «Путин. Логика власти» Зайпель, судя по документам, также получил гонорар из России. В издательстве журналистам сообщили, что не знали о российских спонсорах автора. Свои подписи на спонсорском соглашении поставили сотрудники компаний российского миллиардера Алексея Мордашова, гласит расследование, а деньги на выплаты Зайпелю приходили от офшоров, бенефициаром которых был сам олигарх.

Сам Зайпель признал факт финансирования из России, но не считает, что это как-то его дискредитирует, ведь в соглашении упомянуто, что у писателя нет обязательств в отношении «композиции и содержания книги» перед спонсором. Сейчас журналист работает над новой книгой о Путине и даже встречался с ним уже после начала войны в Украине.