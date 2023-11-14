Известный специалист представила в Баку ключ к вечной молодости

14 ноября 2023, 22:59

Рокси Фурнье, ведущий эксперт канадского научно-исследовательского Института старения имени Шлегеля при Университете Висконсина, презентовала в Баку уникальный проект омолаживающего и здорового долголетия.

Как отметила Фурнье в беседе с корреспондентом haqqin.az, из всех научно-исследовательских структур, занимающихся этой сферой науки, Институт старения Шлегеля ближе всех подошел к решению проблемы приостановки старения и возвращения активного образа жизни. Методология, разработанная его сотрудниками, представляет собой практическое лечение старости и регенерацию функций организма пожилых людей. По словам Фурнье, для лучшего понимания физиологических последствий космических полетов Институт проводит обработку и анализ ранее собранных у астронавтов на МКС данных о сердечно-сосудистой и цереброваскулярной системе. В частности, проводится разработка новых комплексов контрмер для предотвращения сердечно-сосудистых, кардио-респираторных и скелетно-мышечных нарушений у астронавтов на МКС. Одним из главных направлений развития космической медицины является поддержание в полете здоровья астронавтов и восстановление их организма после возвращения на Землю.

«Космическая медицина открывает невероятные возможности для людей на нашей планете, - уверяет Рокси Фурнье. - Вы заметили, как после приземления наземная команда переносит астронавтов на руках? Какое-то время им вообще не разрешают ходить. Дело в том, что в условиях невесомости притормаживается целый комплекс функций организма. В нашей лаборатории мы всесторонне исследуем организм астронавтов и наблюдаем за эффектами, которые оказывает отсутствие гравитации. В частности, у астронавтов в ускоренном темпе происходит уплотнение артериальной системы, теряется костная и мышечная массы, снижаются возможности удержания глюкозы, повышается чувствительность к инсулину и другие изменения. Те же изменения происходят и со стареющим организмом людей на Земле. В Канаде, где мы проводим исследования, ведется большая работа с людьми в возрасте старше 65 лет. У нас, увы, много пожилых людей, и с годами население Земли будет все больше стареть. Наши исследования и разработанная методика восстановления организма для астронавтов так же эффективна для восстановления функций и омоложения организма пожилых людей. Если это помогает астронавтам, то, естественно, может и пожилым людям помочь восстановить общее состояние организма». Фурнье объяснила, что методология, основанная на системе специального питания, физиотерапии, биотехнологий и других систем, коренным образом изменит состояние организма людей, которых принято считать пожилыми. «Это понятие потеряет свой первоначальное значение, поскольку люди в этом возрасте будут активными и будут находиться в хорошей физической форме, - убеждена канадская ученая. - Исследования показали, что методика восстановления астронавтов напрямую применима и к восстановлению снижающихся функций пожилых людей. Астронавты и пожилые на самом деле очень похожи с точки зрения последствий для здоровья. Поэтому мы занимаемся разработкой идеального протокола режима тренировок, упражнений и питания, которые должны принести пользу как астронавтам, так и людям на Земле. Очень скоро исследования в области космического здравоохранения произведут научную революцию как в плане космических полетов, так и защите здоровья людей на Земле. Уже сейчас множество технологий из космической сферы внедрены в повседневную жизнь людей. К примеру, системы визуализации, компьютерная томография, сканеры МРТ, множество медицинского оборудования, используемого в космосе, все время совершенствуются и модернизируются. Техника и технологии из космической сферы переместилась в систему конвенционального здравоохранения. Аппараты визуализации стали меньше по объему и более совершенными. Используя цифровые технологии, их можно доставлять людям в самые отдаленные регионы. Люди в труднодоступных регионах Канады, Азербайджана и других стран могут получить доступ к новейшим медицинским технологиям».

Возвращаясь к теме лечения старости, Фурнье сказала, что в решении этой задачи био- и медицинские технологии очень скоро будут доступными широким массам. «Очевидно, что средняя продолжительность жизни в мире увеличится, - уверена Фурнье. – Правда, происходить это будет постепенно. Скажем, сердечно-сосудистую и костно-мышечную системы, остроту ума и другие функции 80-летнего человека можно будет привести в состояние, когда он был на двадцать лет моложе. Ну а потом срок омоложения можно будет увеличить на тридцать или даже на сорок лет. Потенциально при помощи технологий космической медицины и биоинженерии можно продлить активную жизнь и хорошую физическую форму до 120 лет. Это не волшебная таблетка, а проверенная множеством экспериментов научная система тренировок, специального питания и других мер». Говоря о питании, которое играет очень важную роль в восстановлении функций организма, Рокси Фурнье отметила, что многие люди практически ничего не знают о космической пище. Тем временем это особая часть науки по созданию пищевых контрмер для оптимизации здоровья космонавтов в состоянии невесомости. В условиях отсутствия гравитации пища астронавтов должна быть функциональной, ибо в этих условиях она должна представлять собой потенциальные средства лечения, а также предотвращения тревожности и когнитивных расстройств, связанных с космическим полетом. По словам канадской исследовательницы, в условиях космоса в продуктах происходит быстрое окисление и деградация питательных веществ.