Помощник Алиева призвал Армению не откладывать дела в долгий ящик

Армения более двух месяцев откладывает представление Азербайджану скорректированного 5-го варианта мирного соглашения, написал в своем аккаунте в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«11 сентября Азербайджан через двусторонние каналы передал армянской стороне 5-й скорректированный вариант мирного соглашения вместе с соответствующими пояснительными записками, и в ближайшее время ожидается ответ Армении.

Несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, армянская сторона более двух месяцев откладывает представление своего варианта документа. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что это историческая возможность и нет никаких препятствий для подписания мирного договора, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана.

Насколько Армения готова к этому, сейчас вызывает серьезные вопросы. Текст мирного договора - не ядерная физика. В соответствии с основными принципами международного права, предложенными Азербайджаном, текст мирного соглашения мог быть завершен быстрее, путем интенсивных двусторонних переговоров. Мяч сейчас на стороне Армении!» - отметил Гаджиев.